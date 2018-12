Gran assistència a la primera jornada del Congrés d'Emprenedoria

La primera jornada del Congrés d'Emprenedoria Alta Mar de Calonge i Sant Antoni va omplir el Palau Firal. Unes 200 persones van participar dijous en les cinc ponències que abordaven el tema de l'emprenedoria des de dos pilars: el creixement i la innovació empresarial especialista en estratègia digital.

El plat fort de la jornada va arribar a les set de la tarda amb la classe magistral del professor José María Gay de Liébana, que va exposar els principals valors i punts forts dels grans referents en el món empresarial. Exemples com Apple, Amazon o l'empresari Warren Buffet van ser alguns dels models que van servir d'exemple a Gay de Liébana per exposar un eix essencial per l'èxit empresarial: la investigació i el desenvolupament són la millor inversió per una empresa a mig i llarg termini. L'acte va comptar amb més de mig miler d'assistents entre el públic.