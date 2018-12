Torroella obre la 625a edició de la Fira de Sant Andreu

Torroella de Montgrí acull aquest cap de setmana la 625a Fira de Sant Andreu, que aquest any té com a principal aportació el reconeixement de la dona en el món rural. Aquesta distinció es du a terme a través de la Fira en el Record, mitjançant la qual es mostrarà, en un recorregut guiat i teatralitzat per diferents espais de la vila, les tasques que ocupaven les dones de Torroella entre els segles XIX i XX. La Fira de Sant Andreu va arrencar ahir a les deu del matí amb l'obertura de la mostra comercial, distribuïda per l'Espai Ter i una carpa complementària.