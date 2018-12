Instal·len una pilona al carrer Dídac Garrell de Palamós per regular el trànsit

L'Ajuntament de Palamós ha instal·lat una pilona automàtica al carrer Dídac Garrell que en regularà l'accés. Segons va informar divendres, Ràdio Palamós, amb aquesta actuació el consistori vol tancar l'accés als vehicles en aquesta via, per tal de potenciar-la com a espai comercial de vianants. Segons aquest mitjà de comunicació local, el consistori ja ha pactat uns horaris amb els veïns i els botiguers, que es posaran en pràctica ja durant aquesta campanya de Nadal.

A part de la pilona automàtica, també s'hi ha instal·lat una càmera de control de la Policia Local i una senyalització amb els horaris: de dilluns a divendres, de les cinc de la tarda a les nou de la nit, els dissabtes, de les onze del matí fins a la mitjanit, i els diumenges al matí, de deu a dues del migdia. El tancament no afectarà els serveis d'emergència, el transport públic, ni als veïns que hi tinguin garatge.