La Policia Local de Palafrugell detecta 37 infraccions al volant en 15 dies

La Policia Local de Palafrugell ha detectat un total de 37 infraccions de trànsit al llarg dels 15 dies que ha durat instal·lant-se en diferents punts del municipi. A banda de les infraccions, els agents van detectar un total de 60 conductors i conductores que van ser alertats pels agents, però que no es va poder acabar demostrant que estaven manipulant el mòbil al volant.

El cos de la policia local es va centrar a controlar irregularitats en conducció, com pot ser l'ús del telèfon mòbil, encendre un cigarret i ajustar la ràdio. Les distraccions són considerades com un factor de risc en la conducció i la policia pot tractar-les com successos, activitats, objectes o persones que, dins o fora del vehicle, capten l'atenció del conductor i la desvien de la tasca de conduir. La campanya es realitza habitualment per tal de conscienciar sobre la perillositat al volant.