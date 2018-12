L'ACA repararà el talús de protecció del Ridaura a Castell-Platja d'Aro

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) actuarà per reparar i restituir el talús de protecció d'avingudes en el tram final del riu Ridaura, a Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà). Tècnics de l'ens han inspeccionat la zona per avaluar els danys i han comprovat que l'escullera de protecció de la base del mur es va moure amb les pluges de mitjans de novembre. Les actuacions, que duraran dues setmanes, començaran preparant la llera per poder treballar-hi en sec. Això implicarà, rebaixar el nivell d'aigua i habilitar un cordó de terres que impedeixi el seu pas pel marge dret.

Un cop s'hagi preparat, l'Ajuntament revisarà l'estat del col·lector d'aigües residuals que s'ha malmès i el repararà, i l'ACA arreglarà l'escullera.