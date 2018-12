L'oposició força un ple extraordinari a la Bisbal per demanar un pavelló

Els grups de l'oposició van forçar ahir un ple extraordinari a la Bisbal d'Empordà per demanar un plavelló d'esports pel municipi. La sessió plenària està programada pel proper dilluns 17 de desembre a les 8 del vespre.

En concret, els partits que van fer la sol·licitud són Independents per la Bisbal-PSC, Compromís per la Bisbal, i Convergència i Unió, que compten en 8 regidors dels 17 que té el consistori. Pel que fa a les demandes, l'oposició demana debatre i si s'escau aprovar una moció per a la inclusió en el proper Pressupost municipal d'una partida per a la redacció del projecte del nou pavelló municipal d'esports.

La moció acaba demanant que en un termini màxim de sis mesos s'hagi licitat, adjudicat i formalitzat la redacció d'un projecte executiu per a un nou pavelló d'esports municipal a la població de la Bisbal.