UGT i CCOO s'aixequen de la taula negociadora i trenquen amb el Consell Comarcal

Les discrepàncies entre el Comitè d'Empresa i el Consell Comarcal del Baix Empordà van fer que els representants sindicals s'aixequessin de la taula de negociació aquest dimecres. La UGT i CCOO van aturar les negociacions denunciant la manca de voluntat del Consell per arribar a acords amb les millores laborals del personal laboral. Unes crítiques que el Consell Comarcal no comparteix argumentant que s'han portat millores sobre la taula i que estan disposats a discutir-les.

Els sindicats demanen que els treballadors puguin recuperar el 100% de les incapacitats temporals, una jornada laboral de 35 hores i un nou estudi de la relació dels llocs de treball (RLT). En les negociacions, el Consell ha acceptat dues de les propostes: que els treballadors puguin recuperar les incapacitats temporals i que l'òrgan comarcal realitzi un estudi sobre les RLT. Una de les espines de l'acord pel nou conveni dels treballadors és l'acord per les 35 hores. Segons el Consell, l'òrgan d'administració comarcal ha proposat acceptar la reducció horària durant el Nadal, la Setmana Santa i els mesos d'estiu -un total de 4,5 mesos-. Els sindicats, però, no accepten aquesta proposta i demanen que s'estengui a la resta de mesos. Tot i així, el Consell va manifestar a la reunió que la reducció no es pot fer efectiva a causa d'un informe negatiu del secretari de l'organisme comarcal.

El Conseller Delegat de Règim Interior, Jordi Cordón, va explicar ahir que lamentava que no s'hagués pogut acabar la reunió i que estaran «encantats» de tornar-se reunir quan es torni a convocar. Per altra banda, UGT i CCOO denuncien la «voluntat negociadora» del Consell Comarcal del Baix Empordà que qualifiquen d'«inexistent».

El Consell Comarcal va tornar a deixar clar ahir en un comunicat que després d'analitzar els requisits establerts i un l'informe tècnic sobre aquesta qüestió de la reducció horària -que desaconsellava la jornada de treball sol·licitada pel Comitè d'Empresa- va decidir que no l'acceptaria per perquè afectaria directament al compliment de l'objectiu de temporalitat establert a la LGPE.



Crida a concentar-se

Les negociacions fa set mesos que duren i amb les discrepàncies d'aquesta setmana encara podrien allargar-se més. La secretària d'organització d'UGT a Girona, Ainhoa Elechiguerra, va explicar que els sindicats han convocat una concentració el dilluns 17 de desembre per protestar el no acord.