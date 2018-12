Palafrugell obre la pista de gel a La Bòbila

La pista de gel de Palafrugell, instal·lada a La Bòbila va obrir portes divendres passat. Amb 14 edicions, és la pista de gel nadalenca amb més tradició del Baix Empordà. Com ja es habitual, en l'espai de la Pista de gel, diferents entitats del municipi organitzaran un munt d'activitats dirigides a tots els públics, però amb especial atenció als infants.

Enguany la pista estarà oberta tots els dies fins el proper 6 de gener de 2019, en horari de 10 a 14h i de 16 a 21h; excepte els matins del 25 de desembre i de l'1 de gener, que romandrà tancada. Durant aquests dies d'obertura de la Pista de Gel es podrà gaudir d'espectacles infantils, com ara la sessió de contes amb Gra de Sorra i Marina Gil, cinema, tallers de maquillatge o teatre en anglès, i els no menys esperats concerts per a joves i adults, amb grups coneguts com els Festucs o Rock'n Roll Brothers.