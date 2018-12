Explota un cotxe a Platja d´Aro i investiguen si és per un afer sentimental

Explota un cotxe a Platja d´Aro i investiguen si és per un afer sentimental

Ensurt de matinada a Platja d'Aro. Una forta explosió i un incendi posterior en una de les entrades de la població,van provocar que els veïns estiguessin amb l'ai al cor. Un vehicle va quedar totalment destrossat per les flames i un altre situat al costat, hi va quedar parcialment. Aquest succés però no es va quedar aquí, sinó que la força de l'explosió va acabar trencant la finestra d'un dels apartaments.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols investiguen els fets. Després de l'incendi, el propietari del turisme sinistrat, un Renault Twingo, va presentar una denúncia a la policia.

Els serveis d'emergències sospiten de la intencionalitat en l'incendi i l'estan investigant. Una de les hipòtesis amb la qual es treballa és que aquesta explosió i posterior incendi s'haguessin produït a causa d'unes desavinences sentimentals i que una de les parts podria haver causat l'incendi. Tot i això, el succés encara està sota investigació policial.

L'avís de l'incendi el van donar veïns de la localitat en sentir una forta explosió que els va desvetllar pels volts de dos quarts de quatre de la matinada de dilluns.

Els fets van tenir lloc a l'altura del número 70, de l'avinguda de Castell d'Aro –una de les entrades al municipi–. Ràpidament, s'hi van desplaçar la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, els Bombers i el SEM.

Ràpidament van comprovar que no s'havien de lamentar ferits. L'incendi va tenir lloc en una zona d'aparcament que hi ha darrere del bloc de pisos i que es troba a l'exterior. Un dels vehicles estava cremant sense control i un vidre d'un dels pisos va quedar fet miques.

El foc va poder ser apagat ràpidament pels Bombers i i ahir al matí el vehicle encara era al mateix lloc ben cremat, per tot el que havia passat durant la matinada.