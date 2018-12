Palafrugell prepara el carril bici amb Calella i Llafranc

El carril bici que connectarà Palafrugell amb els nuclis de Calella i Llafranc serà aviat una realitat. L'Ajuntament va anunciar ahir que l'execució d'aquest projecte està prevista per l'any 2020 amb un cost aproximat de 610.495,01euros, la meitat dels quals pot arribar via subvencions. En aquest sentit, el consistori, s'ha sol·licitat una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través de la convocatòria oberta pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L'execució d'aquest projecte està prevista per a l'any 2020 amb un cost aproximat de 610.495,01?, dels quals un 50% pot arribar via subvencions i la resta l'assumiria l'Ajuntament.

La nova via ciclista tindrà un recorregut de 2,543 km. Aquest carril bici transcorrerà pel costat sud, paral·lel a l'autovia de forma totalment segregada. D'aquesta manera, s'augmenta la seguretat dels ciclistes, que avui dia fan aquest recorregut per la mateixa autovia o per la carretera vella.

D'altra banda, la creació d'aquest carril bici pretén facilitar la mobilitat que genera l'activitat turística, tenint en compte que Calella de Palafrugell és el nucli amb més pes del municipi després de Palafrugell i l'enclavament costaner amb més població durant els mesos de l'estiu. A més, la proximitat amb Llafranc fa que aquests dos nuclis formin un continu urbà que, gràcies a les platges i al turisme a l'estiu dupliquen entre els dos la població resident al municipi, arribant als 49.000 habitants.