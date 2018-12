Begur acaba les obres de la vorera fins al cementiri d´Esclanyà

Begur acaba les obres de la vorera que van des de la carretera de Plafrugell del municipi fins al pàrquing del poble d'Esclanyà. Les obres van acabar ahir i són una reivindicació històrica de la localitat. Segons l'Ajuntament, les actuacions han servit per millorar la seguretat dels vianants al municipi amb la construcció de la vorera al llarg del carrer Josep Pallach que connecta Begur i el pàrquing del cementiri d'Esclanyà. La vorera s'ha executat a la banda on hi ha situats els habitatges. L'empresa encarregada, Geoconstruccions Begur SL, va començar les obres el mes passat i han tingut un cost de 41.555,5 euros. El regidor d'Obres de Begur, Francesc Pilsà, es va mostrar ahir satisfet amb el resultat de les obres i va agrair posar fi a aquesta demanda històrica.