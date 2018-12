Palafrugell representarà els tradicionals Pastorets els dies 1, 6 i 13 de gener

Els Pastorets de Palafrugell faran aquest any tres actuacions, que tindran lloc els dies 1, 6 i 13 de gener de 2019. L'edició del 2019 porta novetats com la que hi haurà el 6 de gener, diada de Reis, que comptarà amb la presència de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, just abans que Melcior, Gaspar i Baltasar parteixin cap a Orient.

A més, la coreògrafa palafrugellenca Ester Bou ha incorporat a l'espectacle una segona i nova coreografia que obrirà la segona part de l'espectacle des de les calderes d'en Pere Botero. Precisament la imatge gràfica del cartell d'Els Pastorets de Palafrugell ha estat creada de nou per l'artista i dissenyador de Palafrugell Jordi Sàbat, que ha sabut captar a la perfecció l'essència de l'espectacle.

D'altra banda aquest any també s'incorporen efectes especials de videomapping que faran encara més màgic l'espectacle, que durarà dues hores.