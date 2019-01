Els comuns exigeixen que el Govern sancioni la tala d'arbres a Palafrugell

El diputat de Catalunya en Comú Podem David Cid va registrar ahir una bateria de preguntes dirigides al Govern per reclamar que imposi sancions a la promotora de la urbanització de luxe a la cala Aigua Xelida per talar «centenars» d'arbres sense permís. Cid recorda que aquesta cala de Palafrugell té «un alt valor natural, geològic, cultural i ambiental» i subratlla que permetre la construcció dels 33 xalets malmetrà «irreversiblement un entorn d'una gran bellesa paisatgística». En aquest sentit, també reclama a la Generalitat que aturi les «agressions» a la Costa Brava.

Els comuns critiquen en «en plenes vacances de Nadal i sense avisar», la promotora Aiguacel Costa Brava SL va fer entrar les màquines per començar a fer moviments de terra i talar arbres al paratge on preveuen aixecar una urbanització de luxe de 33 xalets. «Fins aquesta setmana ningú se n'havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien talat uns 700 arbres, bàsicament pins», va denunciar ahir el diputat David Cid recollint l'alerta llançada per la plataforma ecologista SOS Costa Brava.

Dimecres, l'Ajuntament de Palafrugell va aturar les obres després de constatar que els treballs havien començat sense permís. Els comuns, però, van preguntar al Govern «què pensa fer per aturar la tala d'arbres al conjunt de la Costa Brava» i detallen que, a banda del cas d'Aigua Xelida, al mateix temps també s'estan tallant arbres a Begur en el marc de les obres per desenvolupar projectes urbanístics a la cala Sa Riera. Són propostes, segons Cid, que «estan amenaçant ambientalment i paisatgísticament la zona». El grup va exigir l'actuació de la Generalitat de Catalunya en aquesta obra i va criticar que l'ens català «va a pas de tortuga per protegir la Costa Brava». En les preguntes registrades, Cid va demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que expliqui si té algun pla per protegir la vegetació i les zones boscoses de la Costa Brava amenaçades pel boom urbanístic i defensa que cal aprovar ja el Pla Director Urbanístic de Sols Sostenibles.

La plataforma ecologista SOS Costa Brava ahir també va anunciar que havia denunciat els fets davant l'Ajuntament de Palafrugell i havia sol·licitat inspecció, imposició de sancions i restauració de tot allò alterat. El grup va denúnciar també la negligència de l'Ajuntament de Palafrugell en matèria de disciplina urbanística i el retard en contestar les al·legacions presentades el passat mes de setembre contra el Projecte d'urbanització d'Aigua Xelida. En aquest sentit, va fer notar que fa quatre mesos que van demanar l'adopció d'un acord de Ple per estudiar la reforma del planejament, suspendre llicències i preservar el retall de bosc. Segons SOS Costa Brava, caldrà depurar les responsabilitats tant de la promotora com dels que han intervingut directament en la tala. I, a més, caldrà investigar si hi ha hagut «negligència per part de funcionaris i l'Administració».