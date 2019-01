Un nen cau al mar a Tamariu i un monitor i un bomber s'hi llancen per salvar-lo

Un nen ha caigut al mar a Tamariu i un monitor i un bomber s'hi han llançat per salvar-lo.

El SEM ha evacuat el menor i el professor amb signes d'hipotèrmia a l'hospital de Palamós.

El succés s'ha produït pels volts de dos quarts de dotze del migdia. Un nen anava en grup i el seu monitor caminant per la zona de la cala Gamarús i aprop de la zona de la Musclera de Tamariu.

Per causes que s'investiguen el menor ha caigut a l'aigua. En el moment dels fets, segons Salvament Marítim hi havia mala mar i onatge alt.

Ràpidament s'ha alertat el 112 i s'han activitat els serveis d'emergències (Policia Local de Palafrugell, Bombers, Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim -que ha activat la Salvamar Sirius i l'helicòpter- i SEM).

Aquesta és la zona on s'ha produït el succés:

El monitor però ja s'ha llançat a l'aigua i un bomber en arribar-hi també ho ha fet i han pogut rescatar els dos afectats.

El SEM ha evacuat el menor i el monitor a l'hospital de Palamós. Ambdós presentaven signes d'hipotèrmia a causa de l'estona que han estat a l'aigua.

Es dona el cas que ambdós són estrangers i és que pertanyen a un Club de Natació lituà que es troba aquests dies en aquest municipi de la Costa Brava.