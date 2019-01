Fuig d'un control i dona positiu per consum de 2 drogues i alcohol

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va establir un dispositiu, com fa cada any, per Cap d'Any per tal que aquesta zona habitual de l'oci nocturn gironí fos el màxim de tranquil·la i amb actituds cíviques. Per aquest motiu, a banda del patrullatge habitual, també va muntar controls en diversos punts de la població.

Un ciutadà francès va protagonitzar una de les situacions més destacades. I és que en veure un dels controls, que estava situat a la sortida del municipi en direcció Palamós, va decidir fugir del lloc. Ràpidament, una patrulla de reacció de la Policia Local el va poder aturar. La sorpresa va venir quan se li va practicar el test d'alcoholèmia i el de drogues. El jove va donar positiu en cocaïna i cànnabis. En el test d'alcoholèmia va donar un positiu administratiu, de 0,41 mg/litre d'aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mg/litre d'aire expirat.

L'home va acabar denunciat per diversos delictes, d'entrada per conducció sota els efectes de les drogues i alcohol però també per conducció temerària, per desobeir diferents senyals de trànsit i les ordres del agents.

Cal dir que, durant el Cap d'Any, els agents locals van realitzar un total de31 proves d'alcoholèmia i cinc proves de detecció de drogues amb el resultat de sis alcoholèmies administratives positives i una de penal. En el test de drogues va haver-hi tres positius per cànnabis, cocaïna, amfetamina i metamfetamines. Es van fer tres controls a diferents sortides del municipi.