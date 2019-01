Comencen a restaurar l´abocador de Can Català al Parc Natural del Montgrí

La Diputació de Girona i La Caixa han començat els treballs per restaurar l'abocador de Can Català del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Els treballs van iniciar-se ahir i serviran per recuperar aquesta antiga zona d'extracció de sorres que, durant els anys setanta, es va utilitzar per llençar runa. El programa, que compta amb la col·laboració dels ajuntaments de l'Escala i Torroella de Montgrí preveu eliminar part de la runa, erradicar la flora invasora, restaurar els hàbitats i restituir el camí dels Termes, situat entre els dos municipis. La primera fase d'obres té un pressupost de 64.000 euros.

La restauració dels sistemes naturals inclou la retirada física de les acumulacions de runa i residus presents a la zona i la creació de noves rampes. A més, preveu l'erradicació d'espècies de flora exòtica, la sembra de gramínies per evitar processos erosius, la naturalització de l'espai amb la creació de nous hàbitats, la plantació d'arbrat i arbusts propis de la zona i la desbrossada de la vegetació per potenciar l'estrat arbustiu.



Protecció d'un camí històric

El projecte vol donar ús social a l'espai recuperant el camí històric dels Termes, ubicats entre els dos termes. En aquest sentit, l'administració vol protegir un camí que és un sender històric que enllaça cala Montgó i el Mas Puig i que, a més, té un elevat interès paisatgístic, arquitectònic per la presència de parets de pedra seca i natural per la presència de flora singular i d'interès. Aquestes actuacions es complementen amb la neteja del gual que travessa la pista forestal del Milà i la col·locació d'elements vegetals