La Garoinada, un referent de la gastronomia empordanesa i catalana

Palafrugell és el referent indiscutible de la garoina i un dels principals motius va començar fa 28 anys, quan l'Ajuntament i diversos restaurants de la vila van posar en marxa la Garoinada. Es tracta d'una proposta culinària dedicada a l'eriç de mar que s'ha acabat convertint en una de les campanyes gastronòmiques més antigues de Catalunya. L'edició d'aquest any va començar el passat divendres i acabarà al 18 de març. Durant aquests tres mesos tots els paladars estan convidats a degustar la cuina tradicional de l'Empordà acompanyada de garoines.

«Va més enllà d'una campanya gastronòmica», precisa el regidor delegat de Promoció Econòmica, Albert Gómez. Per a Gómez, el potencial queda evidenciat en el nombre d'anys que s'ha celebrat l'esdeveniment, que té l'objectiu d'ajudar la restauració en una època en què normalment hi ha poca demanda, projectar el municipi i reivindicar la cuina de l'Empordà. Aquest any els plats són un entrant de garoines, un primer plat a triar entre un platillo amb escarxofes o bé un plat alternatiu diferent en cada restaurant, unes postres de poma i cafè. Aquests menús aniran maridats amb vins del celler Espelt. Pel que fa al preu, el menú varia entre 40? i 45?, depenent de l'establiment. A més, també s'ofereixen ofertes per visitar els equipaments culturals i fer una sortida en un vaixell d'època. Gómez recorda l'impacte que té per a la vila, on l'any passat es van vendre més de 5.500 menús i 268 paquets de diferents ofertes.

El propietari de l'hotel Llafranc, Carles Bisbe, ha participat en totes les edicions. «Durant tot aquest temps hem anat millorant l'oferta i de fet la Garoinada permet a la gent gaudir de la Costa Brava per les dates d'hivern, que és molt més tranquil·la que a l'estiu», assegura. A més, els permeten augmentar les visites i col·laborar amb la resta d'establiments i sectors, com els pescadors.

L'Òscar Hidalgo és un dels pocs mariscadors de garoines de Catalunya i destaca com durant els mesos de la campanya gastronòmica augmenta el volum de feina. També recorda que una veda de sis mesos d'aquest animal és suficient. Pel que fa a la pesca explica que cada dia surt a la mar a dos quarts de vuit del matí i que a dos quarts de dues les garoines ja estan servides a taula. «L'eriç de mar és una pesca fresca», conclou.