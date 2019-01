El PSC de Palamós no vol ara el sòl urbanitzable a la Pietat

El grup municipal del PSC es mostra contrari a la qualificació com a sòl urbanitzable al paratge de la Pietat de Palamós pel nou polígon industrial. El grup de l'oposició va expressar el seu desacord amb l'equip de govern (ERC i CiU) en el darrer ple municipal que va celebrar-se dimarts.

El grup del PSC va promoure la previsió d'aquest desenvolupament industrial en el POUM de 2008 en aquesta zona, però ara creu que les necessitats del municipi, la visió ambiental i les noves demandes dels empresaris són molt diferents a les de fa deu anys.

«Reconeixem que hi ha hagut una evolució sobre el nostre posicionament amb aquest tema però creiem que ens hem d'adaptar a les noves necessitats», va explicar ahir la portaveu del PSC a Palamós, Teresa Ferrés.

En aquest sentit, el grup municipal socialista demana que hi hagi una desqualificació del sòl i que es busquin alternatives a un altre lloc. Per altra banda, l'equip de govern defensa la necessitat de mantenir la proposta i en cas que no sigui possible buscar una ubicació alternativa.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, va recordar ahir la necessitat que han expressat diverses associacions del municipi -com la Cambra de Comerç, l'Associació Palamosina d'Empresaris i Industrials (APEI) i la Federació de Comerç i Turisme de Palamós (FECOTUR)- per tenir el nou parc d'activitats econòmiques per a petites i mitjanes empreses en les reunions mantingudes.

Al juny, el grup municipal de la CUP va presentar una moció en el ple municipal per declarar sòl no urbanitzable el paratge on s'ha de construir el polígon. En aquella ocasió els partits de l'oposició i l'equip de govern s'hi van mostrar desfavorables.

Els grups del govern van mantenir l'argument de la necessitat que té el municipi de sòl industrial, mentre que els altres representants de l'oposició (PSC, Junts per Palamós i Sant Joan i la regidora no adscrita Vanessa Mányik) van votar-hi també en contra per no estar d'acord amb el fet que la CUP porta mocions al ple sense debatre-les abans en comissió.

Sobre aquesta qüestió la Generalitat va determinar el passat maig que la zona s'haurà de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària atès que té efectes significatius sobre el medi ambient. Puig va explicar ahir que l'Ajuntament ha demanat una reunió amb la Generalitat per demanar explicacions sobre la seva posició i per saber si es proposa una nova ubicació.