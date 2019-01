La campanya d'esterilització de gats a Begur comença dilluns

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur i l'Associació Prograt Begur-Esclanyà organitzen el proper dilluns, 28 de gener, la campanya d'esterilització de gats domèstics. La campanya es farà entre les cinc i les vuit de la tarda a l'Espai Mas d'en Pinc. Per fer-ne ús cal dur presencialment la documentació per acreditar que es resideix al municipi i el pagament únic dels 35 euros. A partir d'aquí, la clínica veterinària contactarà amb el propietari de la mascota per acordar el dia i l'hora de la intervenció.