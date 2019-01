Moments de tensió aquest dissabte al matí a Torroella de Montgrí quan una seixantena persones intentaven impedir un acte d'una vintena de simpatitzants de Ciutadans, entre els quals hi ha diversos diputats, que volien celebrar un acte al municipi.



Tot plegat ha començat a quarts d'onze del matí quan persones convocades per la Forja -grup que s'autoanomena antifeixita- han rebut amb crits els simpatitzants de Ciutadans que tenen previst celebrar un acte a la localitat



Els concentrats els han seguit, però un cordó policial de Mossos d'Esquadra ha hagut d'apartar els concentrats que no deixaven passar els representants del partit polític.





??? VÍDEO| Intenten boicotejar un acte de Ciutadans a Torroella. Moments de tensió a la població del #BaixEmpordà #TorroelladeMontgrí pic.twitter.com/04yr0hNBpR — Diari de Girona (@DiarideGirona) 26 de gener de 2019

Els simpatitzants de Ciutadans han quedaton està previst que el partit faci un acte amb el seu portaveu parlamentari,Els convocats per la Forja han tret. Ciutadans tenia previst muntar una punt d'informació, però l' Ajuntament de Torroella de Montgrí no els ha donat permís.