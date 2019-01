Begur destina 370.000 euros al manteniment de vies i zones verdes

L'Ajuntament de Begur ha acordat destinar prop de 370.000 euros als serveis de manteniment i conservació de les vies públiques i de jardineria en zones verdes del terme municipal. Els dos serveis han estat licitats pel consistori recentment. «L'objectiu no és altre que tenir els espais públics en una situació d'excel·lència», va apuntar ahir el regidor de Serveis i Obres del municipi, Francesc Pilsà.

El servei de manteniment i conservació de les vies públiques compta amb una partida econòmica de 221.691 euros per aquest any 2019. L'empresa Señales Girod SL s'ha adjudicat els serveis amb uns preus unitaris per actuació. Entre les actuacions previstes hi ha les habituals relacionades amb la vialitat pública. En aquest sentit, són la xarxa de sanejament, la pavimentació, la senyalització i informació, les zones enjardinades i arbrat, el muntatge d'escenaris per festes, el mobiliari urbà, les tanques i elements de protecció de l'espai públic i l'enllumenat públic.

El servei de jardineria en zones verdes estava dividit en tres lots. Els primers adjudicats a Jardins Arnau són el parc de l'Arbreda, els aparcaments de sa Vinya, l'entrada del cementiri, el parterre del camp de futbol i el carrer Carles d'Homs per 87.120 euros i el polígon industrial per 26.620 euros. El tercer lot, que afectava les platges de sa Tuna i sa Riera ha estat adjudicat a José Pretel per 34.110 euros. En els tres casos, la durada del contracte és de dos anys.