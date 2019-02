Tornen a serrar el pal de l'estelada de Palamós i fan pintades contra l'alcalde

Uns desconeguts han serrat aquesta matinada el pal de l'estelada que hi ha a la rotonda Mas Gorgoll de Palamós coincidint amb el dia del trasllat dels presos independentistes a Madrid. L'acció també ha estat acompanyada de pintades contra l'alcalde del municipi i el president de la Generalitat de Catalunya que han estat esborrades aquest matí per la brigada municipal.



La bandera hi va ser posada el 2016 coincidint amb la Diada per l'Ajuntament i l'ANC local. Durant aquest temps no s'havien produït incidents fins l'any passat on des del setembre el pal que aguanta l'estelada s'ha serrat tres vegades, una de les quals els autors van ser identificats pels Mossos d'Esquadra.





A la rotonda de Mas Gorgoll de #Palamós el feixisme torna atacar serrant el pal de l'estelada i amb pintades a anaçadores, la nostra resposta sempre #ForaFeixistes dels nostres barris, viles i ciutats pic.twitter.com/mrCBocbtqa — Cdrpalamos (@cdrpalamos) 1 de febrer de 2019

En declaracions a Ràdio Palamós,ha dit aquest matí que l'Ajuntament condemnava les accions i que el consistori i l'ANC tornaran a instal·lar l'estelada al mateix lloc. "Hi ha gent que es dedica a construir i altres a destruir, tornarem a posar el pal les vegades que faci falta", ha dit Puig.Dues setmanes abans també es van produir accions contra defensa dels empresonats independentistes quan un grup de desconeguts va arrencar la pancarta de "Llibertat presos polítics" de la balconada de l'Ajuntament de la vila i ho va penjar a les xarxes.