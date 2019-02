El Govern promet una solució per a Vacamorta abans de l´estiu

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que el Govern definirà com preveu donar compliment a la sentència que insta a buidar l'abocador de Vacamorta "aviat" i fixa com a termini màxim el primer semestre de l'any. Calvet ha recordat que tenen sobre la taula estudis ambientals que proposen diverses solucions i ha afirmat que estan "en fase d'avaluació de totes les opcions". El conseller situa com a prioritat trobar una solució que no acabi comportant "un greuge ambiental en si mateix". "La simple extracció i trasllat de residus pot comportar un impacte ambiental més gran que altres opcions", ha subratllat. L'avantprojecte pel buidat i gestió dels residus encarregat per la Generalitat preveu fins a cinc alternatives per recuperar l'espai.

"És cert que hi ha una sentència, però hem fet uns estudis ambientals que posen sobre la taula diverses opcions i estem en fase d'avaluació per trobar la solució òptima", ha afirmat el conseller de Territori i Sostenibilitat. Calvet ha assegurat que "aviat" faran pública quina és la proposta de la Generalitat per donar compliment a la sentència. "Serà dins el primer semestre", ha afegit.

El conseller concreta que la prioritat del Departament és "donar resposta al neguit ciutadà" però també trobar la solució que generi menys perjudicis. En aquest sentit, ha subratllat que extreure i traslladar els residus "pot comportar un impacte ambiental més gran que altres opcions". "Sobretot hem de buscar que les solucions que es posin sobre la taula no acabin comportant un greuge ambiental en si mateix", ha dit Calvet.

L'avantprojecte pel buidat i gestió dels residus extrets de l'abocador de Vacamorta encarregat per la Generalitat preveu fins a cinc alternatives per recuperar aquest espai. La proposta més econòmica contempla traslladar els residus a un abocador de nova creació, a menys de 80 quilòmetres de l'actual. Aquesta alternativa tindria un cost aproximat de 81 milions d'euros però tardaria gairebé deu anys perquè els terminis per trobar un espai i aconseguir les autoritzacions suposarien uns cinc anys.

Una altra de opcions que planteja l'estudi és traslladar totes les deixalles a l'abocador de Riba-roja d'Ebre. Aquesta possibilitat, però, tindria un cost de 159,4 MEUR i un termini de cinc anys. A més, comportaria un trànsit de 120 camions al dia de 20 tones. El document també posa sobre la taula la opció de transportar els residus en tres dipòsits autoritzats (Hostalets de Pierola, Tivissa i Riba-Roja d'Ebre) amb un cost de 146,8 MEUR i també en un termini de cinc anys. En tots aquests casos, es reduiria l'espai dels dipòsits existents.

Finalment, planteja utilitzar la tècnica del 'Landfill Mining', que permet reduir el volum de deixalles, per després dipositar-les en un o tres abocadors. Amb aquest mètode, el cost se situaria entre els 117 i els 110,5 MEUR, respectivament, però el termini d'execució s'allargaria més de 37 anys.

L'avantprojecte, però, només contempla el buidatge de les tones dipositades al dipòsit des de l'abril de 2003, quan es va atorgar l'autorització ambiental que ha quedat anul·lada.

L'abocador de Cruïlles (Baix Empordà), clausurat a finals del 2014 per ordre del Departament de Territori, acumula nombroses sentències. Tot plegat va motivar que es tanqués perquè la llicència estava mal donada. El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles. Actualment, sota el subsòl d'aquest paratge de Cruïlles hi ha 2,7 milions de tones d'escombraries.