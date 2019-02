Santa Cristina suspèn el projecte urbanístic de la Riera dels Molinets

Santa Cristina d'Aro va aprovar en ple per unanimitat suspendre l'aprovació definitiva del pla urbanístic Riera dels Molinets. El projecte preveu 211 habitatges, un hotel i un camp de golf petit i no continuarà fins que es resolguin les «deficiències i irregularitats» detectades en un informe de l'arquitecte municipal. Entre elles, demana que es justifiqui el canvi d'ubicació de la zona d'equipaments i que els terrenys previstos per posar-hi un sistema de depuració són suficients. El govern i el regidor de l'oposició de Junts van votar-hi a favor. El regidor del PP no es va presentar, mentre que els de CiU van abstenir-se i Emprenedors va votar en contra. «Preferim ser curosos i suspendre l'aprovació per solucionar les deficiències que inclou l'arquitecte», va apuntar ahir el regidor responsable d'Urbanisme,Narcís Palahí.