La CUP de Palamós presenta el projecte

El grup de la CUP a Palamós ha presentat les cinc primeres persones de la llista i el projecte electoral en una assemblea oberta. L'acte es va celebrar aquest dilluns i va servir per perfilar com serà la campanya. Una de les membres de l'assemblea local, Roser Huete, va assegurar ahir que el proper dilluns tindran la llista tancada. «Valorem molt positivament l'assistència d'ahir a l'assemblea, que va servir per presentar els candidats i escollir el lema de la campanya», va explicar Huete.