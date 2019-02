Platja d'Aro modifica l'ordenança del passeig marítim

Platja d'Aro aprova per unanimitat la modificació de les ordenances de la via pública i de l'ús de les platges. En aquest sentit, la votació es va fer en el ple d'ordinari de dimecres.

En la modificació aprovada de l'ordenança sobre les platges, apunten des de l'Ajuntament, s'han afegit articles sobre mobiliari extern i s'han derogat les parts obsoletes. Les novetats més destacades són el règim sancionador, que fins ara no existia i l'obligació que les terrasses deixin a les voreres una franja de pas de 3 metres d'amplada per als vianants de l'eix comercial de l'avinguda S'Agaró.les novetats més destacades són el règim sancionador, que fins ara no existia i això dificultava el compliment efectiu de les normes, o l'obligació que les terrasses deixin a les voreres una franja de pas de 3 metres d'amplada per als vianants de l'eix comercial de l'avinguda S'Agaró. «Totes aquestes modificacions s'han pogut fer gràcies a la participació de tots els restauradors i propietaris de la platja amb les diverses reunions que hem fet amb l'Ajuntament», va assegurar ahir la regidora de la Via Pública, Dolors Guirado. Pel que fa a l'ocupació, precisa, serà la mateixa que hi havia fins ara que depèn del Departament de Costes. Guirado va explicar també que els restauradors i propietaris tenen temps per adaptar-se a la normativa fins al 2023 i que es pot estendre fins a un màxim del 2025.



Canvis a la via pública

Pel que fa a la modificació de l'ordenança de la via pública aquesta correspon a la capacitat d'ocupar les terrasses. Fins ara, assegura Guirado, els propietaris de dos locals que estaven de costat podien ocupar les dues terrasses, amb la modificació els llogaters també podran fer-ho.

Segons l'alcalde, Joan Giraut, l'ordenança és una oportunitat per dignificar i potenciar l'oferta de restauració i serveis d'un passeig marítim que treballen per explotar durant els darrers anys amb iniciatives com la passera sobre el Ridaura que permetrà allargar-lo fins al Port d'Aro.

Les ordenances aprovades estaran un mes en període d'exposició pública i l'equip de govern preveu continuar mantenint reunions amb els propietaris i els restauradors.