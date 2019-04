Begur celebra els mil anys d'història del castell

El castell «obert a l'infinit» que va deixar per escrit la poetessa palafrugellenca Narcisa Oliver segueix fent història. Així, el 2019, la imponent construcció medieval de Begur i un dels miradors més privilegiats de l'Empordà celebra el mil·lenari de la primera referència en un document històric.

Per commemorar l'efemèride, l'Ajuntament del municipi ha constituït una comissió multidisciplinària per elaborar un programa d'activitats i accions al llarg de tot l'any, que impliqui totes les àrees municipals, com també les entitats i associacions locals. El tret de sortida del programa commemoratiu del Castell serà l'acte institucional que tindrà lloc el proper 4 de maig.

«Hem decidit fer diferents activitats i implicar les entitats perquè un esdeveniment com aquest no passa cada any», apunta l'alcalde, Joan Manel Loureiro. L'acte institucional començarà a les 12 del migdia al Casino Cultural i comptarà amb la presència de la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga. A més, hi assistiran el doctor en prehistòria i arqueòleg, Josep Maria Fullola, que serà l'encarregat d'encetar l'acte amb una conferència sobre què ha significat el Castell per Begur.

Fullola ha continuat la tasca del seu avi, Lluís Pericot, que va dirigir les excavacions que es van fer al Castell als anys 40 i que va comptar, entre d'altres, amb el mestre Lluís Esteva i Cruañas. A banda de l'acte inaugural, totes les associacions del municipi han estat convidades a organitzar activitats relacionades amb la construcció. «És una data prou important perquè tothom s'hi sumi», explica el president de l'Associació 40's Begur, Josep Ramón Artiga.



Conferències i activitats

Per altra banda, per la inauguració del mil·lenari, la responsable de la revista municipal Es Pedrís Llarg, Puri Abarca, presentarà el número especial dedicat al Castell que s'ha editat. L'acte el tancarà l'alcalde, Joan Loureiro. Posteriorment, a les sales de les Escoles Velles, s'inaugurarà una petita exposició fotogràfica amb vistes al Castell i des del Castell. Els presents també rebran el número especial de la revista i podran adquirir el llibre El Castell de Begur. 1052-1604, d'Elvis Mallorquí.

L'acte institucional continuarà a la tarda, a partir de les 17 hores, amb una cercavila des de l'ermita de Sant Ramon fins al Castell. La rua estarà animada pel grup de batucada Bakanards i els membres del grup de teatre local Es Quinze. Dalt del Castell, a part de l'actuació dels membres del grup de teatre, actuaran tres corals: La Coral de Begur, la coral Mar de Veus i la coral Nota Sa Veu. Al final de l'acte, les tres corals interpretaran Els segadors.



Del passat al present

El primer document sobre el Castell de Begur és de l'any 1019 amb el senyor feudal Arnust de Begur. La fortificació, però, va passar per diverses mans, entre els quals la comtessa Ermessenda i els comtes de Barcelona. L'any 1309, el rei Jaume II va donar el poble de Begur a Bernat de Cruïlles amb el títol de baró de Begur. La baronia incloïa Esclanyà amb el seu Castell i Regencós. En el segle XV, Begur va aconseguir la redempció feudal amb la designació de carrer de Barcelona i es va reconstruir el Castell, malmès per les tropes franceses.

Posteriorment, l'any 1604, es van vendre els seus drets al municipi de Begur. Al llarg de la seva existència, l'edifici militar ha patit diverses destruccions. Des d'aleshores, les úniques intervencions que ha sofert han estat l'obertura del camí de vianants de Sant Ramon al Castell l'any 1908, la construcció dels merlets esglaonats que delimiten el cim del turó l'any 1956 i la instal·lació de l'enllumenat l'any 1964.