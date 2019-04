associació Cap a una gestió pública de l'aigua

?Sant Feliu de Guíxols adhereix a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública (AMAP) en el darrer ple municipal. La votació es va fer per unanimitat dijous. L'associació és una entitat que propugna la municipalització del servei de subministrament d'aigua potable i del que ja formen part alguns ajuntaments propers com el de La Bisbal d'Empordà. El ple va donar suport a la proposta de Guíxols des del Carrer (GdC) que volia avançar cap a un model per un control municipal més gran del servei d'aigües, des del subministrament fins a la depuració passant pel clavagueram. La concessió municipal a Sorea data del 1998 per un període de 50 anys, cosa que grups com GdC veuen qüestionable. L'adhesió a l'AMAP permetrà tenir un assessorament jurídic i tècnic per avançar cap a la municipalització del servei.