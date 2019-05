Palamós obre un nou espai de més de mil metres quadrats per a l'esbarjo dels gossos

Palamós ha finalitzat aquest mes les obres d'adequació d'una nova zona d'esbarjo per a animals de companyia. L'espai s'ubica en uns terrens de 1.070 metres quadrats situats al costat de l'skate park de la zona esportiva municipal Josep Massot i Sais.

El projecte forma part de les propostes que els veïns van prioritzar en el procés participatiu de les inversions municipals de 2018, i està vinculada a la nova Ordenança municipal de tinença d'animals que es va aprovar l'any passat.

En aquest sentit, s'han adequat els terrenys, desbrossant tot l'espai i realitzant les tasques d'anivellament i canalització del servei d'aigua. També s'ha col·locat una tanca de fusta perimetral d'un metre d'altura amb la qual s'ha delimitat tot aquest espai que té dues portes d'accés. Així, l'objectiu de la tanca és el de permetre que els gossos puguin anar deslligats dins aquesta zona d'esbarjo, sempre amb la presència del seu propietari.

El projecte, que ara ha finalitzat, també ha inclòs la ubicació de bancs, papereres i una font perquè puguin beure els gossos, així com l'enjardinament de l'espai amb la ubicació d'arbrat. També s'ha dotat l'espai amb un camí central que uneix un extrem amb l'altre de la zona d'esbarjo.

El cost de les obres d'adequació d'aquesta parcel·la ha estat de 13.300 ?.



Espai al municipi de Pals

La vila de Pals també ha estrenat una àrea d'esbarjo per a gossos. El nou espai ha estat impulsat per l'Àrea de Medi Ambient. L'equipament, explica el consistori, està pensat per ser un espai on els animals es poden socialitzar i els propietaris, compartir experiències.

A la zona, els gossos poden anar deslligats dins amb excepció de les races potencialment perilloses, que hauran d'anar lligades i/o amb morrió. A més, els excrements s'hauran de recollir i dipositar a la paperera habilitada. En cas d'incomplir aquesta norma, la sanció pot arribar a ser de 400 euros.