Li demanen 10 anys de presó per intentar agredir sexualment el seu nebot a Torroella

L'Audiència de Girona va jutjar un acusat d'intentar agredir sexualment el seu nebot de 9 anys a Torroella de Montgrí. Els fets van passar el 2 de novembre del 2017 al pis on vivia la germana del processat amb els seus tres fills. Durant el judici, l'acusat va negar ahir els fets.

La seva germana, per contra,va relatar que aquella tarda el processat es va endur un dels seus fills a la terrassa i va intentar que li fes una fel·lació. Quan ella va voler impedir-ho, l'acusat els va agredir a tots (entre d'altres, amb una arma afilada i donant-los cops de sabata).

Per això, apart d'enfrontar-se a una condemna per temptativa d'agressió sexual, a l'home també se li imputen tres delictes lleus de lesions. Fiscalia i acusació particular demanen que se li imposin 10 anys de presó, que se'n passi 6 més en llibertat vigilada i sol·liciten que no pugui apropar-se a menys de 200 metres del menor durant 17 anys. També demanen que pagui 2.700 euros de multa i que indemnitzi la família amb 7.263 euros.

El judici es va fer a la secció tercera de l'Audiència de Girona. La mare dels menors, que és qui va denunciar els fets, va ratificar el que va succeir aquell 2 de novembre del 2017 a Torroella de Montgrí.

La dona va explicar que l'acusat havia anat a casa seva per cobrar uns diners per uns treballs que havia fet amb el seu exmarit. En veure'l alterat, va demanar que es calmés i el va convidar a anar a la terrassa mentre ella acabava de resar al menjador.

Al cap d'una estona, la seva filla, que tenia 6 anys, la va alertar perquè anés a la terrassa i va ser en aquell moment quan va enxampar l'acusat mentre intentava forçar el seu fill gran, que en aquell moment tenia 9 anys, perquè li fes una fel·lació a la terrassa. Segons va explicar, va veure com ell tenia els pantalons baixats mentre tenia el nen agafat pels cabells. En veure-ho, li va recriminar el que estava passant i van iniciar una forta discussió.



Negar els fets

Segons es recull també als escrits de la Fiscalia, l'home va colpejar la mare amb un pal d'escombra mentre la insultava. Tot seguit, va agredir el nen amb un objecte punxant (similar a un tallador d'ungles) que li va causar una ferida a sota de l'ull d'uns 3 centímetres. Ja a fora del domicili, l'acusat també va ferir la nena amb un pal i li va fer un tall similar a la galta, segons va relatar la mare. El nadó d'1 any també va acabar amb un cop a la parpella després que l'acusat el colpegés amb una sandàlia. Tot això mentre també insultava la dona i l'amenaçava de violar-la, segons va relatar la denunciant durant la vista.

Arran de la denúncia, el jutge va ordenar el 4 de novembre del 2017 la prohibició a l'acusat d'acostar-se a menys de 500 metres de les víctimes i no establir-hi cap tipus de contacte mentre es tramitava la causa oberta.

Per la seva banda, l'acusat ho va negar tot i va defensar la seva innocència tot dient que ell «mai abusaria dels seus nebots».