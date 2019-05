Palafrugell destina 17.000 euros i un gestor a dinamitzar el comerç local

L'Ajuntament de Palafrugell ha renovat aquesta setmana el conveni de col·laboració amb l'Agrupació de Comerciants de Palafrugell (ACOPA) per dinamitzar el comerç local del municipi.

L'acord estableix per primera vegada la contractació d'un gestor destinat a la promoció econòmica i una subvenció econòmica de 17.000 euros, superior a la del 2018. «Fem una valoració molt bona del conveni, pensem que és un dels millors que hem signat recentment», explica la presidenta de l'associació, Susanna Casademont.

«Ens vam informar amb altres municipis i vam veure que la figura d'un gerent podia ser interessant per nosaltres», explica. L'associació ACOPA ha passat durant les darreres setmanes a anomenar-se Oohx!gen arran d'un acord al qual han arribat la nova junta directiva que forma part del procés de modernització de l'associació.

El conveni forma part del Pla d'Acció Comercial de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i inclou també accions per fomentar la col·laboració publicoprivada i l'emprenedoria, modernitzar i professionalitzar el comerç i millorar els serveis i l'accés a l'espai comercial urbà, entre d'altres.

Augment de la inversió

«L'aportació econòmica d'aquest any ha de permetre fer un salt que, de mica en mica, reafirmi el comerç local de Palafrugell com a referent a la comarca», explica l'alcalde del municipi, Josep Piferrer. Amb aquest acord, «reforcem el compromís de l'Ajuntament amb l'associació de comerciants que ha de permetre donar un impuls per tal de modernitzar i professionalitzar el comerç, així com millorar els serveis i l'accés a l'espai comercial urbà», afegeix.

El conveni amb l'entitat estableix les línies per les quals l'associació es compromet a treballar per la dinamització del teixit comercial i empresarial de Palafrugell, en coordinació amb l'IPEP.

Canvis estructurals

A més, amb aquesta signatura, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha atorgat una subvenció econòmica de 17.000 euros destinats a cobrir les despeses per la realització de les activitats de promoció i dinamització del comerç local que organitzi l'Agrupació de Comerciants.

L'increment de l'aportació en comparació amb el d'altres anys ve donat pel compromís de l'Ajuntament de reforçar la part econòmica en aquesta primera etapa de renovació iniciada per l'entitat, a més de la incorporació d'una nova gerent. Per altra banda, el passat mes de març l'associació va escollir una nova Junta Directiva encapçalada per Susanna Casademont. Una de les novetats de la nova junta ha estat el canvi de nom de l'entitat

Implicació municipal

En aquest sentit, l'entitat passa a anomenar-se Oohx!gen. Tal com explica la seva presidenta l'objectiu és ser una marca «més global, més plural i que abraci així a tots els sectors empresarials del municipi». El nou logotip plasma d'una forma abstracta la unió de dos àtoms, molècula del dioxigen - O2. Pel que fa a la incorporació del nou gerent, explica Casademont , s'ha fet a partir d'un estudi realitzat per Focalizza en el Pla de Dinamització on es va aconsellar a l'Associació disposar de la figura d'una persona que actués com a gerent.

A banda de l'increment de la subvenció, el conveni manté també la cessió gratuïta d'un local per a l'associació, així com el seu compromís de treballar coordinadament amb l'IPEP, informar de totes les activitats que porti a terme i traslladar als seus associats les comunicacions de l'Institut.