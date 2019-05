L'institut de Palafrugell precisa que la venda de droga es feia fora del centre

L'institut de Palafrugell va precisar ahir que la venda i distribució de marihuana es produïa fora del centre i no «dins les aules», com van informar dijous passat els Mossos d'Esquadra. En la informació aportada pel cos policial, s'explicava que s'havien detingut dues dones de 43 i 45 anys de Palafrugell que utilitzaven una menor per vendre i distribuir droga «dins» de l'institut de la localitat.

Segons els Mossos, la menor era l'encarregada de gestionar les comandes dels estudiants -bossetes i cigarretes de marihuana- i, a través d'una aplicació de missatgeria per telèfon mòbil, demanava la droga a les dues dones. Aquestes li proporcionaven les substàncies a la sortida del centre i per cada bossa de droga cobraven uns cinc euros. Els investigadors van descobrir que les dues detingudes usaven aquest mètode, si més no, des del mes d'abril.