Tres detinguts per sostreure i vendre còmics exclusius d'una empresa de Torroella Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones de Salt per apropiar-se de còmics exclusius d'una empresa de Torroella de Montgrí i vendre'ls en plataformes d'internet. Ja s'havien efectuat 132 vendes amb un valor de 4500 euros i hi havia 48 productes i lots de productes que s'estaven oferint, amb més de 500 títols a la venda.

Els investigadors van estimar que entre els productes venuts i els disponibles, els beneficis obtinguts ascendirien a més de 10.000 euros.

Els mossos van recuperar, del domicili familiar dels detinguts, un total de 1.680 llibres col·leccionables de súper herois que van poder retornar a l'empresa propietària.

Els productes es venien a través de diferents plataformes d'internet.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van detenir, el dia 9 de maig a Salt, a les tres persones. Són dos homes de 29 i 55 anys, i una dona de 49 anys, tots de nacionalitat espanyola i veïns de Salt com a presumptes autors d'un delicte contra la propietat intel·lectual. A més, a un dels detinguts se li imputa un delicte d'apropiació indeguda.

Els Mossos van rebre el 24 d'abril la denúncia de l'apoderat d'una empresa de la població de Torroella de Montgrí dedicada a l'edició i comercialització de cromos i còmics. En la denúncia es posava de manifest que l'empresa havia detectat nombroses compravendes dels seus productes exclusius en diferents pàgines i aplicacions d'internet.

Amb la informació aportada per l'empresa i les indagacions que va efectuar la Unitat d'Investigació d'aquesta comissaria els mossos van determinar que s'estaven oferint còmics i altres productes sense l'autorització de l'empresa i a més per sota del preu de venda recomanat.

Concretament els 132 vendes que ja s'havien venut i el mig miler que estaven a la venda.



De la mateixa família

La investigació va culminar el 9 de maig amb la detenció de tres persones implicades en aquesta trama, tots membres d'una mateixa família.

Un dels detinguts, a qui se li imputa un delicte contra la propietat intel·lectual i un delicte d'apropiació indeguda, és qui tenia accés al material i el transportava, ja que treballava per una empresa dedicada a la gestió de material que s'havia de portar a destruir, han informat els Mossos. D'aquesta manera els productes, còmics i cromos no arribaven mai al seu destí. Així mateix, ell era el titular d'un compte bancari on s'ingressaven els diners de les vendes.

Els productes que el transportista sostreia els donava als seus familiars per tal que aquests els posessin a la venda a través de tres plataformes.

Es van detectar productes en una aplicació de compravenda de proximitat entre particulars mitjançant un xat instantani, una segona plataforma d'internet de compravenda i una tercera, a través d'una coneguda xarxa social pensada per connectar persones i informació. Els detinguts les tenien registrades des del 2016 fins a l'actualitat, on al llarg d'aquests anys n'havien registrat de noves per diversificar la venda.

Els detinguts, a qui no els consten antecedents, van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials i properament seran citades per comparèixer davant l'autoritat judicial competent de la Bisbal d'Empordà.