L'AMPA de l'escola Quermany de Pals demana a Educació que no retiri un mòdul

L'AMPA de l'escola Quermany de Pals està en peu de guerra. L'associació de Mares i Pares diu que el Departament d'Educació ha comunicat a la direcció del centre que el curs vinent un mòdul prefabricat amb dues aules desapareixerà. El president de l'associació, Francesc Yruela, diu que les aules es fan servir per acollir un grup desdoblat de 5è de primària però també per altres matèries com ara matemàtiques, anglès, la llengua del cicle inicial o religió.

Per intentar aturar-ho, els pares i mares han demanat una reunió amb el Departament i han enviat una instància per reclamar-li que reconsideri la decisió. A més, avancen que s'estan plantejant una mobilització el 26 de maig si no obtenen resposta. Temen que la situació obligui als alumnes ha haver de fer classes als passadissos. També creuen que la supressió posarà traves per fer els "aprenentatges de projectes, que l'escola va presentar i que van ser aprovats pel mateix Departament".

En aquest sentit, recorden que aquest curs el centre ha incorporat espais que eren de l'antiga llar d'infants i que això, sumat als "esforços per adaptar alguns espais", han permès "comptar amb uns espais mínims dignes". "Amb aquestes millores, el projecte de direcció presentat el setembre, ha tingut en compte els espais disponibles actualment al centre", afirmen a la instància que han enviat a Educació. El projecte, insisteixen, preveu canvis metodològics que "han requerit molta inversió".

Entre ells, destinar una aula a biblioteca o la creació d'una aula de joc simbòlic. Tot plegat, diuen, en un edifici que no té "les condicions ni els espais educatius necessaris". "Data del 1925 i actualment té molts problemes de manteniment", diuen. També es queixen que no tenen cap gimnàs ni espai cobert al pati i que les classes d'educació física s'han de fer al pati o en una altra petita.