Platja d'Aro estrena el seu primer espai de «coworking» per a emprenedors

Platja d'Aro ha estrenat, aquesta setmana, el primer espai de coworking de titularitat municipal, destinat a nous emprenedors, professionals, autònoms i microempreses que acabin d'iniciar un projecte empresarial i que vulguin compartir un espai de treball per desenvolupar la seva activitat.

Segons va informar el consistori, l'equipament està situat en un entresol d'un edifici de l'avinguda de Castell d'Aro i ocupa 239 metres quadrats. L'espai està reformat i redistribuït interiorment per a la seva nova funció i s'hi han invertit 123.878 euros. De moment, s'ha obert un primer període de recepció de peticions fins al 15 de juny de 2019.

Com a serveis generals, l'espai acull també les noves oficines de la regidoria de Promoció Econòmica (AROimpulsa) i els serveis d'assessorament per a emprenedors i empreses, d'Ocupació Municipal i Borsa de Treball. A més, s'hi desenvoluparà el programa de cursos i sessions de formació. També hi ha dues sales-aules de formació per a 30 persones de 40 i 41 m2, equipades amb projector i pantalla, una sala de reunions per a vuit persones de 15 m2, internet i wifi, lavabos, calefacció i climatització.