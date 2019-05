Educació aparta de les classes el professor de la Bisbal acusat d'abusos

El Departament d'Educació ha apartat de les aules el professor de l'escola Mas Clarà de la Bisbal d'Empordà acusat d'abusar sexualment d'una alumna fa anys i no tornarà a impartir classes al centre fins que s'aclareixi la investigació dels fets, que es remunten al 1995.

Segons explica l'exalumna, el professor va abusar d'ella fent-li tocaments en dues ocasions a la vagina. Tot i que se'l va apartar del centre, hi va tornar uns anys més tard fins que els fets van sortir a la llum.

Ara, el Departament ha decidit que no torni a fer classe fins que s'aclareixin els fets. Amb tot, la investigació es preveu que duri encara un temps suficient com perquè acabi el curs a finals de juny. Així doncs, el professor no tornarà a treballar amb menors aquest any, i no se sap si ho tornarà a fer, ja que es jubila en breu. Segons fonts del Departament, el docent segueix de baixa des que es van saber els fets de manera pública.

El col·legi no ha fet cap declaració als mitjans i es va limitar a emetre un comunicat el mateix dia que va saltar la notícia, ara fa un mes. Aleshores, el centre va assegurar que s'havien seguit tots els protocols marcats per la conselleria en cas de presumptes abusos sexuals.

L'escrit també apuntava que des del centre es vetlla per fomentar els valors de la igualtat de gènere, i garantir la «bona convivència i la tolerància zero» amb qualsevol actitud violenta. El comunicat acabava recordant que els fets haurien passat fa 24 anys i fora de les instal·lacions del Mas Clarà.

La decisió que ha pres el Departament ara segueix la línia que va marcar l'Associació Esportiva Monells, equip de futbol en el qual entrenava el professor. El club va decidir apartar-lo de les funcions el mateix dia que es va saber la notícia. L'home entrenava l'equip Aleví B de futbol i a més coordinava un centenar de joves d'entre 10 i 17 anys de diferents categories. Segons van relatar fonts del club, l'home no va tenir mai cap problema per obtenir el certificat de penals, necessari per poder treballar amb menors d'edat. També se'l tenia molt ben considerat al club baix-empordanès.