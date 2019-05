Troben un cultiu de marihuana en una casa en ple centre de Casavells, a Corçà

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han descobert una plantació a ple centre del nucli de Casavells a Corçà, en concret en un domicili situat a la plaça Major del poble. I a més, han detingut un veí de Corçà de 29 anys per ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. I també han denunciat i imputat una dona per tràfic de drogues.

Tota la investigació va començar el 17 de maig, quan els Mossos de la Bisbal van tenir coneixement que hi hauria una plantació de marihuana en una casa de Casavells, a la plaça Major.

Després de fer indagacions, aquest dijous van dur a terme una entrada i escorcoll al domicili, i només entrar-hi van poder corroborar l'existència d'una plantació indoor de cultiu de marihuana al segon pis d'aquesta casa. També hi havia diversos estris per tenir cura del cultiu, el qual estava format per unes 150 plantes.

A la casa, a més, la policia hi va localitzar una doble escomesa per evitar la tarifa de l'electricitat i una instal·lació fora del comptador, és a dir, punxaven la llum. A més, durant la investigació els agents van veure com a la part posterior del domicili hi havia un tub de subministrament elèctric procedent de la planta baixa i que arribava fins a la segona planta. Per tot això, es va detenir un jove de 29 anys de Corçà com a presumpte autor de dos delictes: un de tràfic de drogues i l'altre, per defraudació de fluid elèctric. L'arrestat fins ara no comptava amb antecedents policials. La investigació no es dona per tancada i els Mossos no descarten més detencions. A banda del detingut, els policies també van imputar una dona per un delicte contra la salut pública.