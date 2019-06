Sant Feliu de Guíxols i Lloret de Mar realitzen tallers infantils de pesca sostenible

El Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava ha començat diversos tallers adreçats a la mainada per donar a conèixer les diferents arts de pesca sostenible i la problemàtica que generen els residus abocats al mar, especialment el plàstic. Es tracta d'unes activitats lúdiques, per tal que el públic infantil entengui la necessitat de ser respectuosos amb l'ecosistema marí, en benefici de la seva sostenibilitat. Aquest mes s'han dut a terme a poblacions costaneres com Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i properament se n'organitzaran a l'Escala, el Port de la Selva, Llançà, l'Estartit, Palamós, Roses i Blanes.

Totes les activitats s'adapten a l'edat del públic i s'encaixen en la programació habitual dels diferents municipis de la Costa Brava. Els tallers són una iniciativa cofinançada pel Fons Europeu Marítim i pel Departament d'Agricultura de la Generalitat.