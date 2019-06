Absolts tres acusats d'arrancar cartells i llaços grocs propietat de la CUP a Palamós

El jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha absolt tres acusats d'arrancar cartells de 'Llibertat presos polítics' i llaços grocs propietat de la CUP Sant Joan-Palamós el juliol del 2018. La fiscalia no veia delicte i l'advocada de l'acusació particular sol·licitava que condemnessin cadascun dels processats a pagar una multa de 900 euros com a autors d'un delicte lleu de danys, de coaccions o de furt. La sentència conclou que no s'ha pogut acreditar l'autoria dels acusats perquè no duien cap cartell malmès ni llaç groc al damunt quan la patrulla de Mossos d'Esquadra els va identificar. A més, el jutjat també subratlla que arrancar simbologia independentista de la via pública està emparat per la llibertat d'expressió. El cas va arribar a judici el 29 de maig.