ERC, Avancem, Republicans i la CUP deixen Soler sense l'alcaldia a Calonge

El candidat d'ERC a Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, segella un pacte de govern amb Avancem (AvMP), Republicans i CUP per formar govern al municipi. L'acord es va presentar ahir al vespre i atorga la majoria absoluta al candidat republicà, que, per altra banda, va ser el guanyador de les eleccions del passat 26 de maig.

Pel que fa als resultats, ERC va obtenir cinc regidors i va ser la candidatura més votada, liderada per Miquel Bell-lloch. Per darrere, hi hauria la formació de JxCat, encapçalada per l'actual alcalde, Jordi Soler, que va tenir quatre regidors, i el PSC, liderat per Arturo Prades, amb tres. Així, els equips que han segellat el pacte són AvMP, liderat per Elisenda Pérez, amb dos regidors, i Republicans i la CUP, encapçalats per Norbert Botella i Lluís Casas, respectivament, amb un regidor cada un. El darrer equip que quedaria fora de l'acord de govern és el PP, liderat per Alberto Mas, amb també un regidor.

En aquest sentit, la majoria absoluta se situa als nou regidors, precisament els que aconsegueix ERC amb el suport d'Avancem, els Republicans i la CUP, dins un consistori que disposa de 17 regidors en total.

L'acord al qual han arribat les quatre formacions és per aconseguir un pacte d'investidura. Aquest es va presentar ahir al vespre a l'ajuntament i en els propers dies es donaran més detalls sobre com es repartiran les regidories. Bell-lloch apunta que «l'acord pretén formar un nou govern d'esquerres, republicà i plural».



«Canvi de govern»

La CUP anuncia que dona suport al nou equip de govern però que no entrarà a formar-ne part. D'aquesta forma ho ha decidit l'assemblea local del partit per a aquest proper mandat. Donarà suport puntual a diferents polítiques de l'equip de govern i no descarta entrar-hi en el futur.

Segons Bell-lloch, «les negociacions han anat molt bé i sobretot tots hem coincidit en el fet que cal que es produeixi un canvi en l'Ajuntament i un canvi de valors».

Una valoració semblant fa Pérez amb AvMP, que explica que l'acord ha estat possible perquè les formacions tenen un programa de govern similar i volen «promoure el canvi de govern» a més de «proposar polítiques diferents que fins ara no han tingut cabuda».



«Independentista i d'esquerra»

Així, l'objectiu «no és només canviar de govern sinó les polítiques que s'han fet fins ara, i fer efectiu el que ha demanat el poble en les darreres eleccions», afegeix Pérez. Pel candidat de Republicans, entrar al govern «és una oportunitat històrica en el nostre consistori: un equip de govern independentista, d'esquerres i plural. Clarament, anhelat pel poble i avalat a les urnes», diu Norbert.



Crítica de Jordi Soler

El cap de llista de la CUP explica que el partit dona suport a la investidura per propiciar el canvi que ha demanat la ciutadania i que mantenen el seu compromís de seguir treballant des de l'oposició per un pacte d'estabilitat d'un govern d'esquerres, socialista, republicà i plural i sense tancar la porta a entrar al govern més endavant.

De la seva banda, l'actual alcalde de Calonge i Sant Antoni i cap de llista de JxCat, Jordi Soler, lamenta que l'acord que va oferir a ERC per formar govern no hagi estat ni tan sols contestat» per la formació. «El resultat electoral a Calonge, amb una representació molt fragmentada, ens exigeix a tots responsabilitat i esforç per establir un acord amb unes bases sòlides. Em sap molt greu que avui, quan tot just falten pocs dies per al ple de constitució, el cap de llista d'ERC no s'hagi dignat ni a donar resposta a la proposta que li vaig fer, encara que sigui per educació», afegeix.