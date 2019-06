ERC reedita la coalició d'esquerres a la Bisbal d'Empordà i Enric Marquès serà alcalde

Esquerra Republicana ha reeditat el pacte de govern a la Bisbal d'Empordà amb la CUP i La Bisbal en Comú. D'aquesta manera Enric Marquès serà el nou alcalde del municipi. Es tracta de la mateixa coalició que l'antic batlle, Lluís Sais, va fer fa quatre anys, però aquesta vegada amb un regidor més que aleshores. La CUP, amb Carles Puig al capdavant, tindrà una tinença d'alcaldia, mentre que Maite Bravo torna a estar a dins del govern com a responsable de l'àrea d'Afers Socials i Ciutadania. La resta de cartipàs no està tancat, en bona part perquè hi ha la voluntat d'impulsar una nova regidoria que englobi diverses àrees. Marquès ha explicat que aquest pacte era "lògic" ja que havia funcionat "raonablement bé" els darrers quatre anys, i els programes dels tres partits coincideixen "bastant".

Dissabte que ve Enric Marquès rebrà la vara d'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Ho farà després d'haver tancat un pacte aquest dijous amb els mateixos socis de govern que ja van fer batlle el seu predecessor, Lluís Sais, també d'Esquerra. D'aquesta manera, el republicà passarà a comandar la capital del Baix Empordà després d'haver estat els darrers quatre anys com a regidor d'Educació.

Tot plegat, gràcies a un acord que permetrà fer un govern de deu regidors dels disset que té el ple. El conformaran els sis d'ERC, els tres de la CUP i l'edil de LBEC, Maite Bravo. D'aquesta manera el nou executiu municipal incrementa en un regidor els que va aconseguir el 2015, un fet de "fortalesa" segons ha expressat Marquès.

Pel que fa al cartipàs municipal, el repartiment encara no està definit, però sí que s'ha acordat que el cap de llista de la CUP i fins ara regidor de Cultura, Carles Puig, ocupi la segona tinença d'alcaldia. Puig va renunciar a aquest càrrec en l'anterior govern i la va ocupar el seu company de partit, Josep Maria Castells. En aquest sentit, Marquès també considera "lògic" que la primera tinença recaigui en un regidor d'ERC atès que la formació té tres edils més que els cupaires que van ser segona força.

Una de les àrees que ha quedat definida és la d'Acció Social i Ciutadania, que ocuparà Maite Bravo. De fet, la representant dels Comuns repeteix en aquest càrrec que ha estat desenvolupant durant els últims quatre anys. "Creiem que s'ha fet molt bona feina i així s'ha demostrat en aquest aspecte, i creiem que és important que estigui a dins el govern municipal", ha reblat Marquès.

La resta de regidories es repartiran entre els nou edils republicans i cupaires, en un model que inclourà una nova regidoria amb diferents àmbits a dins seu. Es crearan noves àrees amb la voluntat de "respondre el millor possible a les necessitats dels bisbalencs i bisbalenques".



Entendre's amb Junts per La Bisbal

Un dels aspectes que Marquès ha ressaltat ha estat la seva voluntat d'entendre's amb Junts per la Bisbal, amb qui es va reunir per mirar de pactar un govern. "La veritat és que al final has d'escollir. Amb uns sabem que és molt probable que vagi bé, i amb els altres - la CUP - sabem segur que anirà bé", ha concretat.

Amb tot, l'encara regidor d'Educació reconeix que "buscarà l'acord" amb el màxim nombre de forces polítiques i així intentar sumar el consens més ampli. "El pacte amb la CUP és el que més gent ha votat i per tant enteníem que l'havíem de repetir. Tot i això sabem que arribarem a acords en moltes coses de ciutat amb molts grups".



Pancartes penjades

Coincidint amb l'anunci de l'acord de govern entre ERC, la CUP i la Bisbal En Comú Podem han tornat a lluir les pancartes que es van despenjar de l'ajuntament en compliment de l'ordre dictada per la Junta Electoral Central. Ara, al balcó del consistori baix-empordanès s'hi poden veure banderes en suport als "presos polítics", al dret a l'autodterminació a més d'una estelada.