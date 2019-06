Sant Feliu aprova i treu a concurs el projecte del Museu Thyssen

Sant Feliu de Guíxols aprova treure a licitació la redacció del projecte bàsic i executiu del futur Museu Thyssen per un import de 278.293,39 euros. La decisió la va prendre la darrera Junta de Govern Local del consistori l'11 de juny, quatre dies abans de formalitzar-se la constitució del nou Ajuntament.

Per l'alcalde en funcions, Carles Motas, consisteix en la «peça fonamental» que faltava en la tramitació del nou equipament i és la «millor manera» d'acabar el mandat perquè es tracta d'una «bona notícia per a la ciutat». El següent pas serà conèixer quin equip impulsarà el projecte. «Ara se segueixen els tràmits, i això permetrà conèixer en poc temps quin serà l'equip que ho impulsarà, per tal de començar posteriorment les obres».

Els treballs aspirants han d'incloure una proposta de redacció del projecte bàsic i executiu de la reforma i ampliació del monestir, el projecte museogràfic i el projecte d'urbanització de l'entorn, així com els treballs de direcció de l'obra.

Segons explica l'Ajuntament, el concurs de projectes es farà mitjançant un procediment restringit i es farà un primer triatge entre els candidats que compleixin amb la solvència exigida en el plec aprovat.



Un nou edifici

S'obrirà un termini de 30 dies naturals per presentar les sol·licituds de participació, que comencen a comptar a partir de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'oficina de publicacions en el Diari Oficial de la Unió Europea.

El museu se situarà a l'antic edifici del monestir, que, a més de la reforma d'una de les seves parts, veurà com es construeix un nou edifici al costat que enllaçarà amb la primera planta del mateix. De fet, l'Ajuntament va comprar fa tres anys 5.000 m?2; de jardins a la part posterior del monestir per tal de fer aquesta ampliació de l'espai, uns terrenys que estaven en mans privades des del segle XIX i sempre havien estat tancats.



Els segles XIX i XX

La inversió prevista que fa l'Ajuntament per al projecte, explica Motas, és de 6 milions d'euros, que assumiran l'Ajuntament amb la col·laboració d'altres administracions. De fet, fa pocs mesos la Diputació de Girona va anunciar que aportaria 1.200.000 euros al finançament per a la construcció del futur Museu Thyssen.

El futur museu comptarà amb fons de 400 obres de pintura catalana dels segles XIX i XX de la col·lecció de la baronessa. La baronessa Carmen Cervera cedeix gratuïtament les pintures durant 20 anys, que inclouen obres com La Catedral dels pobres, de Joaquim Mir, o Interior a l'aire lliure, de Ramon Casas. A més de peces de Ramon Martí Alsina, Eliseu Meifrén o Josep Amat.