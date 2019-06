Jutgen un home per abusar d'una menor amb discapacitat a Jafre

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home amb antecedents penals acusat d'abusar d'una menor amb discapacitat intel·lectual durant dos anys. El judici va iniciar-se ahir amb la declaració de la mare de la víctima com a testimoni i de la víctima, aquesta última celebrada a porta tancada. Avui la sessió continuarà amb la declaració de l'acusat.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, els fets van tenir lloc entre el 2013 i el 2015 a Jafre i, posteriorment, a la Bisbal, quan la menor tenia entre 12 anys i 14 anys. La víctima té reconeguda una capacitat del 66% per la Generalitat, i segons la declaració de la mare de la víctima, dos anys abans de tenir lloc els fets la van diagnosticar d'epilèpsia.

L'acusat va conèixer la víctima a través del seu fill, ja que anaven a la mateixa classe de l'Institut de Verges. A més, vivien al mateix carrer del municipi, i les vivendes es trobaven l'una al davant de l'altra. Durant dos anys, des del 2013 fins el 2015, la víctima mantenia una relació d'amistat amb el fill de l'acusat, motiu pel qual visitava freqüentment el seu habitatge –dos o tres cops per setmana. Durant aquestes trobades, l'escrit descriu com l'acusat la duia al dormitori, li demanava que es despullés i li practiqués masturbacions. Puntualment, també s'hauria produït penetració vaginal amb els dits.

Els abusos s'haurien allargat fins el 2015, i s'haurien mantingut tot i el trasllat de la víctima a La Bisbal. Llavors, l'acusat hauria seguit comunicant-se amb la menor a través de xarxes socials per tal de trobar-se amb ella a un descampat del municipi. En la seva declaració, la mare de la víctima va explicar que l'acusat també enviava fotografies a la menor despullat, i que també li demanava a la nena que n'hi enviés sense samarreta. També apunta que no van sospitar mai res. Va ser la seva germana qui va descobrir missatges amb continguts «poc adeqüats» que van desencadenar la confessió de la víctima.

Tant la fiscalia com l'acusació particular demanen 15 anys de presó per al presumpte agressor per un delicte continuat d'abús sexual amb penetració a menors de 16 anys i per corrupció de menors en modalitat de fabricació de pornografia infantil. També li demanen 10 anys de llibertat vigilada i inhabilitació especial durant 20 anys per treballar amb menors, a més d'una multa de 20.000 euros.