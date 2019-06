Els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir un conductor per conduir un camió amb una taxa d'alcohol que doblava la permesa, donar positiu al test de drogues i per circular amb un excés de pes de 4.500 kg. Els fets van tenir lloc ahir a les 9 del matí, en un control habilitat al punt quilomètric 14 de la carretera C-65, al seu pas per Llagostera.

El conductor ha quedat citat per comparèixer properament al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.