Banyistes i submarinistes reconeixen que cal regular les immersions a la Cala d'Aiguafreda

Els banyistes i submarinistes que van a la Cala d'Aiguafreda de Begur reconeixen que cal regular les immersions com proposa l'Ajuntament. Tot i que asseguren que "no hi ha cap problema" amb els bussejadors, els banyistes reconeixen que a vegades – especialment els caps de setmana – hi ha molta activitat. Bona part d'ells són persones que fan el que s'anomena "bateig" amb empreses que en molts casos no són de Begur.

El consistori es reunirà el dilluns vinent amb empreses del sector per començar a treballar en l'elaboració d'una nova normativa, que reguli l'activitat com ja passa d'altres localitats costaneres. "Si ens reunim amb ells, és perquè estem molt contents que vinguin a fer l'activitat en aquesta cala, que a més és idònia, però creiem que s'ha de regular", ha assenyalat el regidor de Platges de l'Ajuntament de Begur, Eugeni Pibernat.

