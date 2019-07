Ataquen un grup de caiaquistes amb pedres durant una travessia

Un grup de vuit caiaquistes estaven fent una sortida de Sant Feliu a s'Agaró dijous a la tarda, quan van ser atacats amb pedres des del mirador de la cala de Cap de Mort.

Sergi Lucena, un dels caiaquistes que van patir l'agressió, ha explicat a Diari de Girona que «és una ruta que fem habitualment, i mai ens havia passat res similar. Sovint fem parada en aquesta cala abans de continuar, ja que queda arrecerada i les aigües són tranquil·les», detallava Lucena.

Pedres com a projectils

«De darrere una roca, amagada, va sortir una persona, i vam deduir que era ella la que ens tirava pedres. Desconec si va ser una de sola o més d'una», narra Lucena. «El penya-segat té una alçada d'uns 20 o 25 metres, per la qual cosa les pedres eren com projectils que ens apuntaven. Com a mínim ens van tirar unes 10 o 15 pedres, que es podien agafar amb una mà. Més que una bretolada, ho veig com un acte amb mala intenció», afirma, contundent, el caiaquista afectat. «Ningú va rebre mal, però les pedres van passar molt arran nostre».

El grup va denunciar els fets l'endemà al matí, i Lucena explica que els Mossos els van recomanar trucar en el moment dels fets, ja que haurien enviat una patrulla. «Portàvem mòbils submergibles i podríem haver-los trucat a l'instant, però amb els nervis tan sols pensàvem a fugir», s'excusa. Els Mossos han assegurat que controlaran la zona durant uns dies per veure si la situació es repeteix.

La cala de Cap de Mort es troba a deu minuts de la platja de Sant Pol (s'Agaró), seguint el camí de ronda, i té un mirador de fàcil accés des de la carretera, des d'on els atacants van tirar les pedres. És una zona freqüentada per nadadors, submarinistes, caiaquistes i practicants de pàdel surf.