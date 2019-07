La Bisbal aprova el cartipàs amb una sola dedicació parcial per l'alcalde

La Bisbal d'Empordà ha aprovat aquesta setmana el nou cartipàs municipal. El govern de la capital baix-empordanesa estarà format per deu regidors després que Maite Bravo, d'En Comú Guanyem, s'hagi acabat sumant al pacte entre els sis regidors d'Esquerra i els tres de la CUP. D'altra banda, només hi haurà una dedicació parcial de 25 hores que serà per l'alcaldia, encapçalada per Enric Marquès amb 30.000 euros bruts anuals.

Pel que fa les àrees i competències són les següents: l'alcalde Enric Marquès s'ocuparà d'Urbanisme, Habitatge, Via pública i Serveis i Promoció i Desenvolupament Local; la regidora Carme Vall, Hisenda i Patrimoni, Administració i Règim intern, Gent gran i Cementiri; el regidor David Mont-ros, Seguretat ciutadana i Esports, aquesta amb Pere Maruny,de la CUP; Clàudia Drinceanu, Medi ambient -compartida- i Salut; Laia Torroella, càrrec d'Ensenyament; Xènia Sala, Joventut, Igualtat i Comunicació; Carles Puig, de la CUP, Cultura, Participació Ciutadana i Transparència i compartirà el Terracotta Museu amb Laia Torroella; Alba Solés, Medi Ambient i Gent gran; Pere Maruny, Esports i serà adjunt de l'alcalde en matèria de Promoció i Desenvolupament Local; Maite Bravo, d'en Comú Guanyem, serà tercera tinent d'alcalde, i portarà Acció Social i Ciutadania, a més de ser adjunta de l'alcalde en habitatge.

Pel que fa als regidors, les retribucions són de 200 euros per ple, 100 euros per comissió informativa i 150 per consell de govern.