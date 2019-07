Palamós ajorna l'aprovació dels sous pels càrrecs electes

L'equip de govern de Palamós va ajornar un dels principals punts de l'ordre del dia de la primera sessió plenària del nou govern municipal aquest dimarts. El govern, encapçalat per l'alcalde Lluís Puig, que té majoria absoluta amb 10 regidors -dels 17 possibles- però va decidir apartar la qüestió de les retribucions dels càrrecs municipals per intentar buscar consensos.

El govern havia fet una proposta que s'havia d'aprovar al ple, explica, però, els darrers dies havia notat la disconformitat d'alguns grups locals.

Sense ser necessària l'aprovació de l'oposició: els 3 regidors del PSC; els 2 de JxCat; un de Cs; i un de la CUP.



«Un consens major»

«A mesura que han anat passant els dies ens hem adonat que no hi havia el suport necessari per una àmplia majoria del ple», explica l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. «Com hem dit moltes vegades aquest equip de govern no vol només aprovar els punts de l'ordre del dia amb els vots d'ERC i l'hem retirat per seguir-lo treballant amb els altres grups i aconseguir un consens major».