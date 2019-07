El nou govern es reuneix amb SOS Aiguafreda per trobar complicitats

El nou equip de govern de Begur s'ha reunit aquesta setmana amb representants de l'associació ecologista SOS Aiguafreda, integrada a SOS Empordà. Després de la trobada de divendres, el consistori valora positivament el primer contacte.

Ambdues parts destaquen les ganes de seguir col·laborant i dialogant en temàtiques ecològiques i urbanístiques, i més encara quan ara caldrà treballar en el pla director urbanístic, després de la moratòria marcada per la Generalitat, així com en la redacció del nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). «Aquest nou govern no aposta per enfrontaments, sinó portes obertes», manifesta l'alcaldessa, Maite Selva.

A banda de l'alcaldessa, es van reunir el primer tinent d'alcalde, Eugeni Pibernat, el regidor Manel Vallès, i tres representants de SOS Aiguafreda encapçalats per Lydia Chaparro. Pel que fa a l'entitat, van posar sobre la taula els projectes urbanístics de cala d'Aiguafreda, els jardins de Sa Riera i problemàtiques com la recollida selectiva o la sorra de la platja de sa Riera.Els ecologistes han aprofitat la primera trobada amb el govern local per repassar tots i cadascun dels projectes urbanístics del municipi, des de la urbanització de Cala d'Aiguafreda a la pedrera de S'Antiga, passant pels Jardins de Sa Riera. Però a més, ambdues parts han aprofitat el moment per tractar també altres problemàtiques mediambientals del municipi, com poden ser la recollida selectiva o la sorra de la platja de Sa Riera.

En aquests moments, el govern begurenc, com la majoria de la Costa Brava, està pendent dels resultats de la moratòria urbanística de la Generalitat, que es va aprovar el gener passat, ampliant-se un mes més tard. La moratòria es va executar per poder impulsar el pla director urbanístic (PDU) de reordenació de tota la Costa Brava. El pla haurà d'establir els criteris que afectaran tots els sectors de creixement, i, en aquest sentit, ecologistes com govern local esperen poder ser convocats per poder ser part activa en la seva redacció.

A més, ambdues parts són conscients que el pla marcarà el que haurà de ser el nou planejament urbanístic del municipi. Les tres formacions del govern begurenc, Junts per Catalunya (JxCat), Tots x Begur i Més Begur tenen com a prioritat dins el seu programa el nou pla general. I l'alcaldessa ja ha deixat clar que aquest "s'ha de basar en la sostenibilitat i la participació ciutadana".