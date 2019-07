Voluntaris recullen 32 quilos d'escombraries en una hora al litoral de Platja d'Aro

Una trentena de voluntaris recullen en una hora 32 quilograms d'escombraries a la Platja Gran i a la cala Rovira, a Platja d'Aro. L'acció es va portar a terme dissabte, impulsada pel col·lectiu Sloppy Tunas, que fa banyadors amb plàstic recollit del Mar Mediterrani.

En aquesta ocasió, el grup ecologista local Grup Natura Sterna també hi va col·laborar participant en la recollida i difusió de la campanya de neteja. «Les platjes del municipi ja estan netes pels serveis municipals, nosaltres fem una tasca de neteja curosa i de divulgació i difusió de la problemàtica», explica un dels membres de l'empresa impulsora Sloppy Tunas, Aitor Tendero.

A les cinc de la tarda es va fer una explicació de l'acció i després es va dividir l'equip en dos grups, un per a la Platja Gran i, un segon, a cala Rovira. «L'objectiu final», apunta Tendero, «és poder fer banyadors amb el plàstic que recollim, ara mateix, però, encara no disposem de la infraestructura necessària». D'aquesta manera, tot el material es va separar per reciclar: 8,3 kg de plàstic; 2,2 kg de paper i cartó; 9,6 kg de rebuig; i 6,7 kg de vidre. Així, de moment, els banyadors els fan amb una col·laboració amb diferents confraries catalanes d'on compren el plàstic del mar que extreuen els pescadors, per acabar-los convertint en polièster a través d'una empresa gironina situada a Anglès. Finalment, el producte que en surt és la primera matèria per fabricar els banyadors de la seva marca.

«Des de l'Ajuntament agraïm, posem facilitats, col·laborem i fem promoció d'aquestes iniciatives», assegura l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez. De fet, diversos regidors van participar en l'acció. Una iniciativa, apunta, que no és la primera vegada que es fa i que es concentra a recollir el material més petit que a vegades es poden deixar les màquines.